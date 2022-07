Calciomercato Fiorentina: Milenkovic potrebbe anche restare in viola, con il club che avrebbe fissato una data limite per la cessione

Nikola Milenkovic piace a Juventus e Inter su tutte in Serie A, ma i due club ancora non hanno fatto passi ufficiali presentando un’offerta alla Fiorentina. Nel ritiro di Moena, Italiano continua a far sentire importante il serbo che ora si starebbe anche convincendo a restare.

E ora, come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore potrebbe anche rinnovare con i viola. La Fiorentina ha fissato la deadline per la cessione al 6 agosto, da quel momento comincerà a trattare con Milenkovic per prolungare il contratto per almeno altre tre stagioni e ritoccare il suo ingaggio fino a 3 milioni di euro.