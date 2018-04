Un bel gesto si è verificato alla fine di Fiorentina-Napoli: Allan e Reina sono scoppiati in lacrime per lo Scudetto sfumato, ma sono stati confortati dai giocatori viola

Fiorentina-Napoli è stata la gara che ha consegnato lo Scudetto alla Juventus. Il tre a zero dei viola ha rimesso sulla Terra il Napoli e lo ha allontanato di quattro punti dalla Juve, a tre giornate dalla fine. Una rimonta adesso sarebbe clamorosa e quasi impossibile, anche se la matematica non condanna il club azzurro. Certo è che alla fine della sfida con la Fiorentina si è notata una palese delusione da parte dei campani. C’è anche chi, come Allan o Pepe Reina, è scoppiato in lacrime. In quel caso si è visto un bel gesto da parte degli avversari gigliati.

Mentre Allan e Reina faticavano a trattenere le lacrime, ci sono stati alcuni calciatori viola che empaticamente hanno provato a consolare i colleghi del Napoli. Su tutti Milan Badelj e Marco Benassi, che sono andati ad abbracciare gli sconsolati giocatori partenopei. Un gesto, quello di Badelj e Benassi, che ha suscitato reazioni positive anche tra i tifosi sui social. Gli stessi tifosi del Napoli hanno tributato in seguito un bell’omaggio ai propri beniamini, applaudendoli alla fine della gara nonostante la sconfitta. Vista la vigilia, c’erano tutti i presupposti per un finale rovente, invece Fiorentina e Napoli lo hanno trasformato in un bell’esempio di sport.