La Fiorentina ha battuto il Napoli e, di fatto, ha regalato un bel pezzo di Scudetto alla Juventus. Il tricolore, però, non è stato buttato via oggi, dice Stefano Pioli

La Juventus gioisce per un pezzo di Scudetto. Il Napoli ha perso a Firenze contro la Fiorentina ed è caduto sotto i colpi di Giovanni Simeone. Il tecnico dei viola Stefano Pioli, però, rimane concentrato sul finale di campionato. La sua Fiorentina ha fatto un favore agli eterni rivali bianconeri, ma soprattutto si è regalata la possibilità di correre ancora per un posto in Europa League. Il settimo posto del Milan è alla portata e proprio il Milan sarà l’avversario da battere all’ultima giornata in quel di San Siro. Pioli ne ha parlato al termine di Fiorentina-Napoli.

«Era difficile immaginare una vittoria nostra per tre a zero sul Napoli. Abbiamo giocato bene. Scudetto alla Juventus? Non si è deciso oggi, il campionato dura trentotto gare. Giocarci l’Europa League all’ultima col Milan sarebbe un ottimo risultato. Il Napoli l’ho visto comunque motivato, i giocatori hanno seguito la Juventus con attenzione ed è normale, è stato un grande contraccolpo, ma la squadra sapeva che doveva vincerle tutte e quattro» è stato quanto detto dal tecnico della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport alla fine della sfida col Napoli.