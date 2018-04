Fiorentina-Napoli speciale: Chiesa contro il suo futuro?

L’esterno d’attacco della Fiorentina sfida il Napoli. Gli azzurri lo seguono da diversi mesi: in estate pronto l’assalto

Federico Chiesa contro il suo futuro? Non è ancora detta l’ultima parola ma il giocatore della Fiorentina, cercato da Inter e Napoli, è uno dei simboli della rinascita viola dopo la rivoluzione estiva. Il giocatore, almeno per il momento, non pensa al mercato e alle voci e vuole battere il Napoli per alimentare ulteriormente il sogno europeo della sua Fiorentina. La sfida tra Fiorentina e Napoli in programma quest’oggi però non può essere una sfida come tutte le altre per il giocatore viola.

Inevitabile infatti parlare anche di mercato. Aurelio De Laurentiis in estate ha rivelato di aver avuto dei contatti con la Fiorentina per chiedere ufficialmente Chiesa ma il patron Della Valle, dopo aver lasciato andare, tra gli altri, Bernardeschi, Kalinic, Borja Valero e Gonzalo Rodriguez ha chiuso le porte all’addio dell’esterno d’attacco. Oggi Federico potrebbe sfidare la squadra del suo futuro. Il Napoli in estate farà un nuovo tentativo per il gioiellino viola. Sarri e De Laurentiis stravedono per lui e il patron azzurro è pronto a fare un sacrificio economico ma dovrà scontrarsi con la Fiorentina che non vuole vendere e vuole dare nuova linfa al suo nuovo ciclo.