Fiorentina, ecco Nico Gonzalez: «Darò tutto per questa maglia, voglio portare in alto i colori della Fiorentina»

Nelle scorse ore Nico Gonzalez è sbarcato a Firenze. L’acquisto più costoso della storia della Fiorentina ha rilasciato le prime parole da calciatore della viola ai canali ufficiali della società.

AMBIZIONI – «Sono molto felice di essere a Firenze, sono impaziente, ho molta voglia di far parte di questo club e di conoscere i compagni. Rappresentare la Fiorentina è una cosa che mi entusiasma, era quello che desideravo e ora che sono qui cercherò di sfruttare l’occasione e dimostrare il mio valore».

VACANZE – «Sono stato in Argentina con la famiglia, ho trascorso un bel periodo di cui avevo bisogno dopo aver vinto la Copa America. Ora è il momento di pensare alla Fiorentina e di dimostrare a tutti quello che so fare. Sono contento, ho voglia di iniziare».

COPA AMERICA – «È stata un’esperienza unica, all’inizio non sapevamo se avremmo vinto ma partita dopo partita abbiamo acquistato fiducia e capito di poter vincere. Fortunatamente ci siamo riusciti, la gente si è divertita e anche noi».

PEZZELLA E MARTINEZ QUARTA – «Abbiamo parlato molto, anche prima di firmare il contratto. Più con Martinez, chiedevo che mi parlasse di come funziona alla Fiorentina e questo mi ha spinto a venire qua. So che mi aspetta un posto bello, voglio dimostrare chi sono e portare in alto la Fiorentina».

ITALIANO – «Lo capisco, ma ancora non riesco a parlarlo bene. Mi impegnerò, in 2-3 mesi lo parlerò ma prima devo conoscere i compagni ed inserirmi al meglio. Cercherò di dare tutto in ogni partita in cui sarò chiamato in causa, se non giocherò sosterrò i miei compagni da fuori».