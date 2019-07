Fiorentina, presentata la nuova maglia: c’è un indizio di mercato – FOTO

La Fiorentina, a New York, ha presentato la nuova maglia. Nella foto della presentazione è presente anche un indizio di mercato

Da New York, dove è in corso la tournée in ICC, la Fiorentina ha presentato la sua nuova divisa per la stagione 2019/2020. Maglia viola, pantaloncini neri, design semplice e diretto: è questa la nuova casacca del club di Commisso.

Nelle immagini pubblicate dai viola, scattate davanti la Statua della Libertà, è presente anche un indizio di mercato: nelle foto c’è Chiesa, che la nuova dirigenza vuole tenere assolutamente.