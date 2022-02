Fiorentina, nuovo bomber cercasi: in Coppa Italia tocca a Piatek

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Fiorentina cerca un nuovo bomber dopo l’addio di Vlahovic. In Coppa Italia toccherà a Piatek

La Fiorentina ha perso Dusan Vlahovic a gennaio, emigrato in bianconero alla Juventus, e ora è alla ricerca di un nuovo bomber. Contro la Lazio è stato il neo acquisto Cabral a partire dall’inizio, non trovando però la via del gol.

In Coppa Italia contro l’Atalanta, come riportato dal Corriere dello Sport, dovrebbe essere Piatek a partire dal 1′. E il polacco ha una sola strada per convincere la Fiorentina a riscattarlo dall’Hertha Berlino: segnare.