 Fiorentina, parla il dg Ferrari: «Pioli? Quando lo abbiamo scelto eravamo convinti che fosse la scelta migliore. Abbiamo sbagliato tutti»
34 secondi ago

Fiorentina, il dg dei viola Ferrari svela: «Pioli? Eavamo convinti che fosse la scelta migliore. Abbiamo sbagliato tutti. Sul futuro…»

Dopo un avvio di campionato estremamente complicato e l’esonero di Stefano Pioli, la Fiorentina prova a voltare pagina affidandosi a Paolo Vanoli.

La classifica è impietosa: la Viola occupa l’ultimo posto con appena 5 punti raccolti nelle prime 11 giornate. In questo contesto, il Direttore Generale Alessandro Ferrari ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui ha spiegato le ragioni della scelta e le prospettive per il futuro.

PAROLE «Dobbiamo azzerare tutto, offrendo fiducia e positività alla squadra e riaccendendo un po’ di entusiasmo. Pioli? Quando lo abbiamo scelto eravamo convinti che fosse la scelta migliore. Abbiamo sbagliato tutti: allenatore, giocatori e società. Anche le aspettative create erano alte. Forse sarebbe stato meglio fare un passo alla volta»

«I primi a sentirsi responsabili di questa situazione sono i giocatori. Non vorrei che passasse il messaggio che loro fossero contro Pioli perchè non è vero. Vanoli? Ci è piaciuta la sua convinzione nel calare in questa situazione. Pensiamo che sia la persona giusta per risollevarci»

FUTURO – «Rialzarsi non sarà immediato. Già a Genova si è visto un cambiamento. Queste due settimane di sosta hanno aiutato Vanoli. Paura della retrocessione? Dobbiamo averne. Oggi la classifica è quella e non averla sarebbe sbagliato. L’obiettivo a inizio stagione era quello di portare a casa un trofeo. Stadio? In questo momento siamo spettatori. Preoccupato? Il punto è che noi, non siamo neanche stati interpellati. Il comune ha fatto di testa sua e ora la Fiorentina sta perdendo un sacco di soldi».

