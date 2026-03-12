Fiorentina, Vanoli nel post partita: «Mi sono emozionato per Braschi. Tutte le vittorie sono il miglior modo per preparare la prossima partita»

Fiorentina, Paolo Vanoli, parla nel post partita della sfida contro il Rakow valida per gli ottavi di finale di Conference League

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato a Sky Sport nel post gara della sfida valida per gli ottavi di finale di Conference League 2025/26 contro il Rakow. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Tutte le vittorie sono il miglior modo per preparare la prossima partita. I ragazzi sono stati molto bravi, potevamo essere più concreti e purtroppo quest’anno ogni minimo errore ci costa un gol. Mi è piaciuta la reazione e ho detto ai ragazzi che la qualificazione ce la giocheremo in Polonia. Adesso andremo in ritiro e pensiamo alla prossima. Bisogna scegliere i tempi del ritiro, preferisco andarci la sera dopo le partite importanti perché penso sia un vantaggio lavorare fin da subito tutti assieme. Penso che sia una cosa che oltretutto fa morale»

BRASCHI – «Mi sono emozionato per Braschi, ho sempre detto che chiunque venga con me deve essere pronto per scendere in campo. Braschi si è meritato l’esordio e ora dev’essere bravo a mantenere i piedi per terra.»

STAGIONE – «Quando le stagioni nascono storte non è semplice tenerle a galla, Firenze merita di più ma quest’anno è il nostro destino. Devo dire che stiamo crescendo, fino alla fine sarà una situazione di alti e bassi ma come abbiamo sempre fatto dai bassi ci si tira indietro con il lavoro».