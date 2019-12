Fiorentina, Pezzella e Boateng rientrano in gruppo. Ribery ancora a parte

Pezzella, Boateng e Badelj si sono allenati regolarmente con la Fiorentina, ancora a parte Ribery che resta in dubbio

Sono rientrati in gruppo quasi tutti gli infortunati della Fiorentina, che potrà avere nuovamente a disposizione il capitano German Pezzella oltre a Boateng e Badelj. Ancora lavoro a parte per Ribery in seguito alla disorsione alla caviglia rimediata contro il Lecce.

Il francese verrà provato in gruppo giovedì, fino ad allora resta in forte dubbio la sua presenza contro l’Inter. Nessun problema per Chiesa, in campo 90′ al suo rientro contro il Torino.