Fiorentina: Pulgar prova a dare pericolosità offensiva

Pulgar ha compiti offensivi importanti nella Fiorentina. E’ lui la mezzala che occupa il centro dell’area nei cross

Nel 352 di Montella, Pulgar ha ricoperto il ruolo di mezzala destra. Se in avvio di azione si formava un doppio mediano con Badelj, nelle fasi di attacco posizionale il centrocampista si spingeva molto in avanti. Considerando che la Fiorentina era molto sterile offensivamente, gli inserimenti senza palla di Pulgar provavano a riempire meglio l’area di rigore.

Un esempio nella slide sopra. Vedremo come il successore di Montella utilizzerà il cileno, se come mezzala o come sostituto di Badelj.