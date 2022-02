Fiorentina, rebus Dragowski: non gioca e l’agente sbuffa. La situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

È gelo tra la Fiorentina e Dragowski che non viene più considerato da Italiano: ora il futuro del portiere è un rebus

In casa Fiorentina tiene ancora banco la situazione relativa a Dragowski. L’allenatore Italiano pare averlo relegato agli ultimi posti della panchina viola, preferendogli come titolare Terracciano. E il futuro del portiere ora è un rebus.

Come riportato da QS, l’agente del polacco ha già chiesto chiarimenti alla Fiorentina facendo capire che la situazione deve cambiare altrimenti nessuna trattativa per il rinnovo di contratto che scade nel 2023. Le richieste non mancherebbero per Dragowski che, se le cose non cambieranno, è pronto a fare le valige a fine stagione.