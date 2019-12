Fiorentina Roma: Diawara in mezzo è un muro

Diwara si è ormai preso il centrocampo della Roma. L’ex Napoli dà grande equilibrio alla squadra, con strepitose letture difensive

Diawara è forse il giocatore che ha dato la definitiva solidità alla Roma. In coppia con Veretout, forma il centrocampo titolare. Oltre ad avere sensibilmente migliorato l’uscita del pallone, l’ex Napoli ha un senso tattico di altissimo livello, con letture difensive eccezionali.

E’ sempre posizionato nel migliore dei modi per proteggere la retroguardia. Più che per il contrasto, Diawara svetta per l’intercetto, ha grandi qualità nel leggere le traiettorie di passaggio. Un esempio nella slide sopra, in cui anticipa il passaggio per Boateng.