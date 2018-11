Fiorentina-Roma, top e flop: Florenzi salva la Roma dalla sconfitta, ma deludono Under e Dzeko! Nei Viola male Mirallas

Fiorentina-Roma 1-1: ecco i top e flop della sfida del Franchi, sfida dell’undicesima giornata di Serie A.

Fiorentina-Roma: i promossi

MILENKOVIC – Una garanzia nella difesa dei Viola questa sera. Nel primo tempo è grazie a lui e al palo se la Roma non ha pareggiato i conti.

VERETOUT – Sblocca la gara nel primo tempo trasformando il gol del vantaggio dal dischetto. Inoltre, in mezzo al campo riesce a servire sempre dei palloni precisi. Tra i Viola risulta essere il migliore.

ZANIOLO – Nel secondo tempo va vicino al gol del pareggio grazie ad un tiro rasoterra che mette in difficoltà il portiere della Fiorentina. Tuttavia, il calciatore si rende protagonista soprattutto nei primi 45’ con alcuni spunti davvero interessanti.

FLORENZI – Nel primo tempo i suoi cross sono davvero invitanti, ma non vengono sfruttati al meglio. Nella seconda frazione di gioco trova il pareggio della Roma, un gol che salva la Roma in classifica e forse anche la panchina di Di Francesco.

Fiorentina-Roma: i bocciati

OLSEN – La sua uscita dai pali nel primo tempo porta al vantaggio dei Viola. Il portiere della Roma esce alla ricerca del pallone, ma prende solamente i piedi di Simeone.

UNDER – La sua prestazione resta macchiata dall’errore che porta al rigore della Fiorentina. Il turco regala infatti il pallone a Simeone in maniera inspiegabile, e dalla sua scellerata decisione nasce il rigore per i viola.

DZEKO – Ulteriore prestazione incolore per il bosniaco. L’attaccante giallorosso non riesce ancora ad incidere in questo campionato di Serie A. Il momento negativo della Roma passa anche dai suoi piedi. Basti vedere quanto invece siano importanti i suoi gol in Champions, competizione in cui crea gol su gol. Nel primo tempo si mangia un gol praticamente fatto a porta vuota.

MIRALLAS – L’attaccante della Fiorentina finisce tra i peggiori della sfida del Franchi. Mirallas non si rende mai pericoloso e nel tridente d’attacco con Simeone e Chiesa sembra totalmente fuori luogo questa sera.