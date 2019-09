Fiorentina, si lavora al rinnovo di Castrovilli: i dettagli

La Fiorentina vuole blindare Gaetano Castrovilli, centrocampista che si è messo in mostra in questo inizio di stagione

Gaetano Castrovilli è tra i giocatori che più hanno stupito in questo inizio di stagione. La Fiorentina se lo coccola e pensa a blindarlo. Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, è in corso l’incontro tra il suo agente Michelangelo Minieri e il club viola per il rinnovo del centrocampista.

Sono minuti decisivi per la firma, che potrebbe già arrivare nella giornata di oggi, per un talento che la Fiorentina vuole potersi godere per parecchi anni.