Fiorentina, sogno Piatek: si tratta con l’Hertha Berlino

Calciomercato Fiorentina: i viola puntano Piatek per rinforzare il reparto avanzato

La Fiorentina ha scelto l’attaccante per rinforzare il reparto avanzato di Beppe Iachini. Si tratta di Piatek, desideroso di tornare in Italia dopo la parentesi all’Hertha Berlino. Come riportato dal Corriere dello Sport, viola e tedeschi stanno trattando e la formula potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto.

Un vantaggio per la Fiorentina potrebbe arrivare dalla Nations League, dove nel ritiro della Polonia Dragowski incontrerà proprio Piatek e magari potrebbe imbastire un discorso con l’attaccante per convincerlo a trasferirsi in viola.