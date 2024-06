Formazioni UFFICIALI Vicenza-Carrarese, le scelte degli allenatori

Alle 21 andrà in scena il match valido per l’andata della finale dei playoff di Serie C tra Vicenza e Carrarese. Ecco le formazioni ufficiali

Alle 21 andrà in scena il match valido per l’andata della finale dei playoff di Serie C tra Vicenza e Carrarese. Ecco le formazioni ufficiali.

VICENZA: Confente; Cuomo, Fantoni, Laezza; De Col, Ronaldo, Greco, Costa; Della Morte, Delle Monache; Pellegrini. A disp.: Gallo, Massolo, Lattanzio, Sandon, Mogentale, Proia, Rossi, Talarico, Busato, Conzato, Ferrari. All: Vecchi.

CARRARESE: Bleve; Di Gennaro, Illanes, Imperiale; Cicconi, Della Latta, Zuelli, Belloni; Schiavi, Panico; Finotto. A disp.: Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Grassini, Palmieri, Coppolaro, Morosini, Capello, Boli, Di Matteo, Giannetti. All: Calabro.