Lukaku, dichiarazione IMPROVVISA sul suo futuro: l’annuncio è SORPRENDENTE. Il calciatore è accostato a Napoli e Milan

Romelu Lukaku è per l’ennesima volta uomo copertina del calciomercato. Il calciatore belga farà ritorno al Chelsea dopo l’esperienza conclusa con la Roma in prestito ma Napoli e Milan sono già in agguato per ingaggiarlo.

Intanto, in un’intervista rilasciata a RTL Sports, il bomber ha svelato una sorprendente confessione. Di seguito le sue dichiarazioni.

LUKAKU – «Tornerò sicuramente all’Anderlecht, molto prima di quanto si possa pensare»