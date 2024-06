Calciomercato Atalanta, per la DIFESA ritorna di moda Ahmedhodzic. Ecco la SITUAZIONE

Calciomercato Atalanta, per la difesa i nerazzurri ritornano a monitorare Ahmedhodzic: la situazione attuale

L’Atalanta sta sondando diversi giocatori: dai centrocampisti Suslov-Jordan James, al trequartista Daniel Maldini fino ad arrivare a quella ricerca per portare a Bergamo un difensore centrale coi fiocchi. Nel mirino, in pole position, c’è il bosniaco Anel Ahmedhodzic: giocatore classe 1999 ad oggi alla corte dello Sheff. UTD.

Il nome non è nuovo in quanto già osservato da quattro anni, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’Atalanta è intenzionata a voler fare sul serio. Gli inglesi chiedono 10 milioni di euro, e la Dea fa parte di quella concorrenza (soprattutto europea) che vorrebbe far suo il difensore.