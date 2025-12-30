Fiorentina, nuovo confronto in settimana: Vanoli ha incontrato la squadra al Viola Park per alleviare la tensione in vista della Cremonese e trovare la svolta!

Fiorentina, nuovo confronto in settimana: Vanoli ha incontrato la squadra per alleviare la tensione in vista della Cremonese! La situazione

Il rientro al lavoro della Fiorentina, nel pomeriggio di ieri al Viola Park, si è svolto in un clima molto diverso rispetto all’entusiasmo seguito al roboante 5-1 contro l’Udinese. Come raccontato da La Nazione, quella vittoria è stata rapidamente messa alle spalle, lasciando spazio a riflessioni profonde e a una tensione palpabile all’interno del gruppo.

La settimana che conduce alla sfida contro la Cremonese viene vissuta come un vero e proprio crocevia della stagione. Proprio in questo contesto si è inserito un nuovo confronto diretto tra Paolo Vanoli e la squadra. Un dialogo aperto e schietto, accompagnato dalla fiducia ribadita dalla società nei confronti dell’allenatore, ma con un messaggio chiaro: il cambiamento deve partire soprattutto dall’atteggiamento e dall’impegno del gruppo.

A prendere la parola per primo tra i giocatori è stato il capitano David De Gea, chiamato a scuotere la squadra anche sul piano emotivo, oltre che tecnico. Non solo testa, però: durante il confronto si è parlato anche di campo e di possibili aggiustamenti tattici in vista dei prossimi impegni.

La linea difensiva a quattro resta il punto fermo del progetto di Vanoli, che intende lavorare quotidianamente fino a sabato per individuare un undici di riferimento, insistendo sugli stessi interpreti per ritrovare certezze. L’obiettivo è duplice: da un lato sistemare una fase difensiva troppo fragile, dall’altro aumentare la concretezza offensiva, con Kean e Piccoli chiamati a migliorare in termini di precisione e incisività.

Sul fronte infermeria, Fazzini prosegue il lavoro differenziato, Mari tornerà solo a gennaio, mentre contro la Cremonese è atteso il rientro di Ranieri. Segnali forse marginali, ma indicativi per capire se questa Fiorentina ha ancora margini di crescita e ambizioni reali in una stagione che ora chiede risposte immediate.

