Fiorentina, Venuti: «Si è oltrepassato il limite. Questa persona deve pagare»

Lorenzo Venuti, terzino della Fiorentina, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport dello spiacevole episodio che lo ha visto coinvolto con il messaggio arrivato alla compagna. Le sue dichiarazioni:

«Non voglio passare per vittima per colpa di un deficiente o di due o tre che si divertono ad offendere sui social, anche perché ogni giorno vengo coperto d’affetto da migliaia di tifosi viola. Però a tutto c’è un limite. Ho deciso di rendere pubblica la denuncia perché quel soggetto non si è limitato a colpire me, ma anche ha scritto sul profilo della mia ragazza. Per me non esistono scusanti, questa persona deve pagare per quello che ha detto immotivatamente»