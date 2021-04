Flick saluta: «Due anni indimenticabili, per me è stato un onore allenare il Bayern Monaco»

Hansi Flick ha salutato il Bayern Monaco parlando al sito ufficiale del club bavarese: le sue dichiarazioni

Al sito ufficiale del Bayern Monaco, Hansi Flick ha dato l’addio al club bavarese. La pesante eredità del probabile prossimo ct della Germania sarà raccolta da Nagelsmann. Le parole di Flick:

«Gli ultimi due anni saranno indimenticabili per me. Mi sono piaciute molto le emozioni, le vittorie, i titoli, ma anche il lavoro quotidiano in campo: è stato un momento eccezionale. Il successo può essere raggiunto solo insieme! Un allenatore non è niente senza la sua squadra e ho avuto la fortuna di incontrare giocatori fantastici qui a Monaco e uno staff e una squadra di allenatori che hanno fatto cose incredibili. Grazie ragazzi grazie Kathleen! Un ringraziamento speciale va anche al presidente Herbert Hainer, così come all’intero consiglio di amministrazione intorno a Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn e Hasan Salihamidžić per avermi dato l’opportunità di allenare questa grande squadra. Rimane un aspetto negativo: non siamo stati in grado di festeggiare i più grandi successi durante questo periodo con i fan. Mi sono mancati in ogni partita. Auguro il meglio alla famiglia FC Bayern per il futuro. Non è una frase vuota quando dico: “È stato un grande onore per me».