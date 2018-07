Atletico Madrid su Florenzi, la Roma tiene. Gerson o Strootman via

L’Atletico Madrid si è messo sulle tracce di Alessandro Florenzi. Intanto la Roma valuta Gerson e Kevin Strootman

La Roma ha comprato molto e ora si dedica alle cessioni. Alessandro Florenzi rischia di partire, anche se le ultime indicazioni dalla Capitale sono positive. Deve rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2019, ci sono ottimi presupposti anche se l’offerta sarebbe inferiore a quella di alcune rivali. L’Inter è su di lui, ma attenzione all’Atletico Madrid. I colchoneros sarebbero arrivati a offrire quattro milioni di euro a stagione a Florenzi, mentre la Roma non si spinge oltre tre milioni, scrive Il Corriere dello Sport. La Roma fa muro e chiede venti milioni di euro, ma l’Atletico Madrid non fa paura. I giallorossi sono convinti di poter trattenere Florenzi.

Si parla di cessioni, quindi il lavoro da fare per Monchi è molto ampio. A centrocampo rischiano il taglio sia Gerson sia Kevin Strootman. L’olandese ha un ingaggio pesante e non sembra a suo agio nello scacchiere di Di Francesco, ha una clausola da trentacinque milioni di euro, ma il problema arriva dal mercato: per ora non ci sono pretendenti disposte a fare sul serio. Gerson invece piace alla Sampdoria, all’Atalanta e al Bologna. Andrebbe via in prestito, deve ancora farsi le ossa.