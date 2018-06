Florenzi, rinnovo più vicino: si allontana l’Inter

Importanti novità sul rinnovo di Florenzi. Prove positive per il rinnovo del laterale destro romanista: le ultimissime

Alessandro Florenzi si allontana dall’Inter e si riavvicina alla Roma. Il giocatore ha un contratto di un solo anno con la Roma e sta trattando il prolungamento dell’accordo. Secondo Sky Sport, nei giorni scorsi è andato in scena un incontro, segreto fino a pochi minuti fa, tra Alessandro Lucci e Monchi. C’è ottimismo sul prolungamento dell’accordo tra ‘bello de nonna’ e la Roma.

La Roma ha offerto 3 milioni netti più bonus. Il giocatore ha altre offerte da 4 milioni più bonus (soprattutto l’Inter) ma è legato alla Roma e non vorrebbe andare via e sarebbe disposto a guadagnare di meno, pur di rimanere ancora in giallorosso. Potrebbe bastare un altro piccolo sforzo, da una parte e dall’altra, per chiudere l’accordo e per sancire il rinnovo del contratto di Alessandro Florenzi con la Roma. Al momento l’Inter è in seconda fila.