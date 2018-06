Florenzi-Roma, ora il dilemma è doppio

Quale futuro per Alessandro Florenzi? Il giocatore della Roma ha un solo anno di contratto ma è alle prese con un doppio rebus

Alessandro Florenzi, jolly e vicecapitano della Roma, sta provando a rinnovare, faticosamente, il suo contratto. L’accordo scadrà tra un anno ma, al momento, non è ancora partita una vera e propria trattativa tra le parti. Ale ha giocato la stagione principalmente da terzino destro ma è stato spesso criticato dai tifosi giallorossi. La Roma si sta interrogando sul futuro del giocatore che non vuole andare via a parametro zero: senza rinnovo sarà addio già in estate. Ora i dilemmi per Florenzi però sembrano essere due.

Alessandro e la Roma sono lontani. Anzi, mai come in questi giorni sono stati lontani. Uno stallo che lascia le cose in sospeso e fa capire che la strada per il rinnovo è in salita. Monchi ha continua a rimandare ogni discorso ma la Roma e Florenzi, al momento, viaggiano su binari paralleli. Il calciatore inoltre ha anche ‘paura’ per il suo posto da titolare: la Roma cederà Bruno Peres ma riavrà Rick Karsdorp e potrebbe avere un altro terzino destro, rischia di non trovare posto nella formazione di Di Francesco. Chelsea, Inter e Juventus tentano il romanista. La prossima settimana ci sarà l’incontro tra l’agente e Monchi? Staremo a vedere.