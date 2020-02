Florenzi ha già conquistato Valencia. I tifosi: «Da qui non si muove»

Florenzi ha già conquistato i tifosi del Valencia: «Come se giocasse da una vita con noi, dal Mestalla non si deve muovere»

È bastata una partita ad Alessandro Florenzi per entrare nel cuore dei tifosi del Valencia. La buonissima prestazione dell’ex capitano della Roma ha conquistato gli spagnoli, attualmente in piena lotta per la Champions.

Commenti unanimi per quanto riguarda il futuro del calciatore: «E’ come se giocasse da una vita al Valencia, ha qualità e si vede». E anche: «Dal Mestalla non si muove, Pallone D’Oro subito».