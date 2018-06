Florenzi, perché la firma non arriva? Nodo clausola, Juve alla finestra

Ecco a che punto sono le trattative tra la dirigenza della Roma e il procuratore di Alessandro Florenzi per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2019

Florenzi-Roma, è la settimana decisiva per il rinnovo di contratto. Alessandro Florenzi, centrocampista 27enne cresciuto nella Roma, è alle prese con le trattative per il rinnovo con la società giallorossa. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione inerente alle distanze tra domanda ed offerta. La scorsa settimana il ds Monchi ha incontrato il procuratore del giocatore, Alessandro Lucci, e un nuovo appuntamento andrà in scena nei prossimi giorni. Sul tavolo della trattativa c’è un nuovo accordo della durata di cinque anni che porterebbe Florenzi a firmare fino al 2023.

L’offerta della Roma è di quelle importanti: rinnovo a 3 milioni di euro netti, con l’inserimento di alcuni bonus facili. Una cifra che permetterebbe a Florenzi di essere trattato alla stregua di compagni importanti, tipo Strootman e Perotti, a cui segue anche una garanzia tecnica sul suo ruolo: verrà utilizzato da centrocampista e non da terzino, se non in emergenza. L’unica condizione che mette la Roma è quella relativa alla clausola rescissoria: i giallorossi vorrebbero negargliela. Qualora l’accordo dovesse andare in porto il rinnovo si farà: altrimenti Juventus e Inter sono già alla finestra pronte ad offrire 15 milioni di euro per il calciatore con un solo anno di contratto.