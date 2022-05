Florenzi: «Il momento è adesso, finiamo il lavoro». Le partite dell’esterno del Milan dopo il Verona

Alessandro Florenzi ha parlato a DAZN dopo Verona-Milan.

VITTORIA – «Dice tanto di questo gruppo, ma non tutto. Il lavoro è ancora da terminare, da domani pensiamo subito all’Atalanta. Godiamoci questa serata, ce lo meritiamo, ma domenica pronti per un’altra finale».

GOL – «Chi lavora, alla fine ha quello che si merita. Ho lavorato tanto in quest’ultimo mese, questo gol è per la mia famiglia che so che mi ama».

CARATTERE – «Ci sono tanti giovani che sembrano che giocano da tanti anni in Serie A. Sono arrivato in un gruppo con tanti giocatori di talento e gente che sa dare equilibrio. Questa era la più difficile perchè era la prossima, ora la più difficile sarà la prossima».

SCUDETTO – «Non pensiamo troppo avanti. Pensiamo solo a questo momento e basta. Il momento è adesso, è il momento di pedalare e di dare tutto. Continuiamo così e pensiamo solo all’Atalanta».