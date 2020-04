Il giocatore del Valencia ma di proprietà della Roma, romano e romanista, Alessandro Florenzi, ha ricordato la vittoria sul Barcellona

Alessandro Florenzi protagonista di una diretta Instagram insieme a Max Biaggi, tifoso romanista e pilota motociclistico. Il giocatore ex Roma e ora in prestito al Valencia ha raccontato, fra le altre cose, la rimonta contro il Barcellona in Champions.

«Dopo il 4-1 dell’andata avevamo delle sensazioni strane. Continuavamo a ripeterci che se avessimo fatto la partita della vita avremmo passato il turno. In 24 su 25 ci credevamo, uno solo diceva che saremmo usciti e questo era Manolas: proprio per questo quando segnò il 3-0 mi metto le mani tra i capelli. E’ stata la partita della vita e ancora oggi mi vengono i brividi se ci ripenso».