Mondiale per Club, il Borussia Dortmund si salva contro la Fluminense: è 0-0 all’esordio

Il risultato della sfida tra Fluminense e Borussia Dortmund, valida per la prima giornata del Mondiale per Club. I dettagli

Finisce 0-0 la sfida più attesa del gruppo F del Mondiale per Club tra Fluminense e Borussia Dortmund, ma il risultato non racconta l’intensità e le emozioni vissute in campo. I brasiliani, guidati da Renato Portaluppi, hanno messo in mostra grande dinamismo nel primo tempo, spingendo soprattutto con Martinelli e Jhon Arias, che hanno messo a dura prova la retroguardia tedesca. Il Borussia, invece, ha preferito un atteggiamento più attendista, limitandosi a contenere senza accelerare troppo.

La ripresa ha confermato lo stesso copione, ma è al 69’ che si è registrata l’occasione più clamorosa: Martinelli si è visto negare il gol da una splendida parata di Kobel, con Nonato che poi ha segnato in ribattuta, ma in fuorigioco. Nel finale è stato Sule a provarci da lontano, sfiorando il colpo grosso per i gialloneri. Alla fine, uno 0-0 che premia la solidità difensiva ma lascia un pizzico di rammarico, soprattutto in casa Fluminense.