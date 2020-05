Fonseca: «Farò di tutto per trattenere Smalling. Zaniolo? Talento naturale»

Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di ESPN: queste le parole dell’allenatore della Roma su Smalling e Zaniolo

Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di ESPN, analizzando sia il progetto Roma sia alcuni singoli giallorossi.

ROMA – «In estate abbiamo coinvolto dodici giocatori nuovi, a gennaio ne sono arrivati altri tre, il tutto oltre ad un nuovo CEO, un nuovo direttore sportivo ed un nuovo allenatore. Stiamo creando un nuovo team, ma non è mai una cosa facile. Sono soddisfatto di quanto fatto fino ad ora e penso che possiamo migliorare ancora e diventare in poco tempo una delle squadre più forti della Serie A».

ZANIOLO – «E’ un talento naturale incredibile ed è migliorato ulteriormente nel corso di questa stagione. Di lui ho detto che era un giocatore selvaggio che seguiva il suo istinto, ma adesso ha capito come dover giocare, come sfruttare gli spazi e prende decisioni migliori. Ha vent’anni e diventerà uno dei migliori d’Europa».

SMALLING – «Farò qualsiasi cosa per trattenerlo anche l’anno prossimo e so che lui vuole restare. E’ una persona umile, professionale, che è amata dai tifosi e che in breve tempo si è imposta come figura leader nello spogliatoio. Non è facile per un centrale inglese adattarsi velocemente al campionato italiano, i precedenti non erano incoraggianti, ma lui è stato straordinario».