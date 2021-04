Fonseca: «Non conta il mio futuro, vogliamo la finale» – VIDEO

Paulo Fonseca ha parlato al termine della partita contro l’Ajax, valsa l’accesso alla semifinale di Europa League

«Come ho sempre detto, io non sono minimamente preoccupato del mio futuro. L’importante è la Roma, il presente; questo è importante, non il futuro di Paulo Fonseca. Sarà difficile contro il Manchester United, ma abbiamo vinto contro altre grandissime squadre. In questo momento non ci sono squadre che non sono forti. Giocheremo con la voglia di conquistare la finale».