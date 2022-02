ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fonseca: «Io e la mia famiglia siamo al sicuro. Ma l’incubo continua». Il messaggio dell’ex tecnico della Roma

Paulo Fonseca attraverso Twitter ha fatto sapere però di essere riuscito a lasciare l’Ucraina e di trovarsi attualmente in Romania

Queste le sue parole: «Io e la mia famiglia siamo al sicuro in Romania e spero che lunedì andremo in Portogallo. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato. L’incubo continua per le persone in Ucraina e noi chiediamo aiuto e che la guerra finisca».