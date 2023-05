Fontana: «San Siro? Non dico che dev’essere abbattuto, ma vi spiego qual è il problema»

Attilio Fontana, il presidente della Regione Lombardia, ha parlato a Mi-Tomorrow della situazione legata al futuro dello stadio San Siro

PAROLE – «E’ necessario uno di ultima generazione che consenta di aumentare budget e ricavi. La soluzione si deve trovare, stiamo fornendo il nostro contributo senza sposare i progetti perché non vogliamo condizionare le scelte. Molti tifosi affezionati a San Siro? Non dico che dev’essere abbattuto, il problema è che non può essere ristrutturato perché sarebbe poco compatibile con lo svolgimento della stagione».