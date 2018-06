Formazione Corea del Sud 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct Shin Tae-Yong

Dieci partecipazioni ai Mondiali su 21 edizioni. Piccolo storico record per i coreani che in Russia taglieranno il traguardo della decima partecipazione al Mondiale. Dopo aver distrutto tutte le altre pretendenti nel primo girone di qualificazione, vincendo otto incontri su otto senza subire alcuna rete, le prime preoccupazioni sono giunte con l’approdo al secondo turno: il CT Stielike è stato esonerato con due partite ancora da giocare, dopo due KO di fila contro compagini modeste quali Cina e Qatar. L’arrivo di Shin Tae-Yong, alla guida della Corea del Sud, non ha cambiato troppo la situazione e, anzi, il mister cinese ha rischiato la frittata, appellandosi al suicidio siriano in Iran. Nella rosa asiatica non c’è molta qualità: senz’altro, però, l’ala del Tottenham Son Heung-Min sarà colui che verrà chiamato in causa per trascinare i coreani insieme a Ki Sung-yeung: centrocampista dello Swansea che questa stagione in Premier League ha disputato 25 gare, segnando due reti e due assist.

Ct Corea del Sud: Shin Tae-Yong

Ha vinto sei campionati nazionali con il Seongam, arrivando quarto al Mondiale per Club nel 2010. Sempre con il Seongam ha vinto una Champions League asiatica. Chiamato in extremis dopo il burrascoso esonero di Stielke è riuscito a qualificare i coreani grazie ad un suicidio dell’Iran. Svezia, Messico e Germania saranno le avversarie che Shin Tae-Yong dovrà affrontare per sperare in una qualificazione agli ottavi.

Formazione Corea del Sud 2018: i titolari ai Mondiali

COREA DEL SUD (3-5-2): Kim; Choi, Jang, Lee Yong, Kim; Kwon Chang-Hoo, Koo Ja-Cheol, Park Joo-Ho, Lee Chang-Min; Hwang Hee-Chan, Son Heung-Min. Commissario tecnico: Shin Tae-Yong.

Convocati Corea del Sud 2018: la rosa di Shin Tae-Yong

Portieri: Seung-gyu (Vissel Kobe), Jin-hyeon (Cerezo Osaka), Hyun-woo (Daegu)

Difensori: Young-gwon (Guangzhou Evergrande), Hyun-soo (FC Tokyo), Joo-ho (Ulsan Hyundai), Jin-su (Jeonbuk Hyundai Motors), Yong (Jeonbuk Hyundai Motors), Yo-han (FC Seoul), Min-woo (Sangju Sangmu), Chul (Sangju Sangmu), Young-sun (Seongnam), Kyung-won (Tianjin Quanjian), Seung-hyun (Sagan Tosu), Ban-suk (Jeju United)

Centrocampisti: Sung-yueng (Swansea City), Chung-yong (Crystal Palace), Ja-cheol (Augsburg), Jae-sung (Jeonbuk Hyundai Motors), Woo-young (Vissel Kobe), Chang-hoon (Dijon), Se-jong (Asan Mugunghwa), Seung-Woo (Hellas Verona), Seon-min (Incheon United)

Attaccanti: Lee Keun-ho (Gangwon), Heung-min (Tottenham Hotspur), Shin-wook (Hyundai Motors), Hee-chan (Red Bull Salisburgo)

Commissario tecnico: Shin Tae-Yong