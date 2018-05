Formazione Polonia 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct Adam Nawałka

Grande attesa per vedere all’opera la Polonia del ct Adam Nawalka. La formazione polacca è una delle più intriganti che prenderanno parte al Mondiale in Russia. In avanti la coppia d’attacco formata da Arek Milik e da Lewandowski promette gol e spettacolo ma attenzione anche ai tanti talenti in mezzo al campo come ad esempio Linetty, Zielinski. La nazionale polacca è nel Gruppo H con Colombia, Senegal e Giappone e potrebbe chiudere anche al primo posto, le qualità non mancano. La nazionale polacca può stupire ma Lewa e i suoi dovranno svolgere ottimamente i ‘compiti’ per non essere rimandati.

Ct Polonia: Adam Nawalka

Adam Nawalka non ha avuto una grande carriera da calciatore. Ha giocato solo per 11 anni, nel Wisla, ritirandosi a 28 anni nel 1985. Ha giocato i Mondiali con la Polonia nel 1978 ma è uscito dal giro della Nazionale nel 1980. Gli è andata meglio da allenatore perché dopo varie esperienze in Patria è prima diventato il vice ct nel 2007-2008 e ha poi assunto il comando della Nazionale polacca nel 2013.

Formazione Polonia 2018: i titolari ai Mondiali

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Piszczek, Cionek, Glik, Kędziora; Zielinski, Krychowiak, Linetty, Grosicki; Milik, Lewandowski. Commissario tecnico: Adam Nawalka.

Convocati Polonia 2018: la rosa di Nawalka

Portieri: Bialkowski (Ipswich Town), Fabianski (Swansea City), Skorupski (Roma), Szczesny (Juventus)

Difensori: Bednarek (Southampton), Bereszynski (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Glik (Monaco), Jedrzejczyk (Legia Varsavia), Kaminski (Stoccarda), Kedziora (Dynamo Kiev), Pazdan (Legia Varsavia), Piszczek (Borussia Dortmund)

Centrocampisti: Blaszczykowski (Wolfsburg), Dawidowicz (Palermo), Frankowski (Jagiellonia), Goralski (Ludogorets), Grosicki (Hull City), Kadzior (Gornik), Krychowiak (Wba), R.Kurzawa (Gornik), Linetty (Sampdoria), Makuszewski (Lech Poznan), Maczynski (Legia Varsavia), Peszko (Lechia Gdansk), Rybus (Lokomotiv Mosca), Szymanski (Legia Varsavia), Zielinski (Napoli), Zurkowski (Gornik)

Attaccanti: Kownacki (Sampdoria), Lewandowski (Bayern Monaco), Milik (Napoli), Piatek (Cracovia), Teodorczyk (Anderlecht), Wilczek (Brondby)

Commissario tecnico: Adam Nawalka