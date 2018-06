Formazione Portogallo 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct Fernando Santos

Il Portogallo si appresta a giocare i Mondiali in Russia con un’eredità pesante: la vittoria agli Europei 2016 in casa della Francia ha portato nuovo lustro al calcio lusitano, chiamato a dare continuità a quel successo. Ripetere un’impresa non è l’obiettivo dichiarato del ct Fernando Santos, ma fare bene si deve. E con gli uomini che ci sono in rosa, l’obiettivo è alla portata: da Cristiano Ronaldo a capitan Pepe, passando per altri nomi importanti come Bernardo Silva e Guedes. Diverse, poi, le conoscenze del calcio italiano: Mario Rui, Joao Mario e André Silva, oltre agli ‘ex’ Bruno Fernandes e Quaresma.

Ct Portogallo: Fernando Santos

In sella alla panchina portoghese dal 2014, Fernando Santos ha riportato un certo prestigio alla Nazionale lusitana. La vittoria agli Europei 2016 ha rappresentato il primo trofeo internazionale nella storia del Portogallo, che attraverso il ct di Lisbona ha trovato una sua unità di gruppo e di gioco. La Nazionale portoghese arriva in Russia dopo aver dominato il proprio girone di qualificazione insieme alla Svizzera. Con Fernando Santos il sistema di gioco di riferimento è il 4-4-2.

Formazione Portogallo 2018: i titolari ai Mondiali

PORTOGALLO (4-4-2): Rui Patricio; Cedric, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Bernardo Silva, Moutinho, Carvalho, Joao Mario; André Silva, Cristiano Ronaldo.

Convocati Portogallo 2018: la rosa di Fernando Santos

Portieri: Rui Patrício (Sporting), Beto (Goztepe), A. Lopes (Lione)

Difensori: Bruno Alves (Rangers), Pepe (Besiktas), José Fonte (Dalian Yifang), Cédric Soares (England Southampton), R. Guerreiro (Borussia Dortmund), R. Pereira (Porto), Mario Rui (Napoli), Ruben Dias (Benfica).

Centrocampisti: Joao Moutinho (Monaco), William Carvalho (Sporting), Joao Mario (West Ham United), Bernardo Silva (Manchester City), Adrien Silva (Leicester City), Manuel Fernandes (Lokomotiv Mosca), Bruno Fernandes (Sporting).

Attaccanti: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Quaresma (Besiktas), André Silva (Milan), Gelson Martins (Sporting), Guedes (Valencia).

Commissario tecnico: Fernando Santos.