Formazione Psg 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste della Champions League

Iscriversi, definitivamente, al lotto delle pretendenti al trono d’Europa in pianta stabile. Questo il principale obiettivo del Psg, da anni impegnato in un sontuoso rafforzamento della rosa a suon di colpi da milioni di euro ma ancora chiamato al definitivo salto di qualità. Nonostante sessioni di mercato faraoniche, che hanno portato all’ombra della Tour Eiffel da Neymar a Mbappé, i parigini infatti non sono ancora riusciti nell’impresa di rivelarsi vincenti al di fuori del suolo nazionale. Per centrare il traguardo la dirigenza transalpina ha scelto in estate di affidarsi a Tuchel al posto di Emery in panchina, oltre che all’esperienza internazionale di un portiere infinito come Buffon. Il resto lo racconta una rosa da pelle d’oca alla sola lettura, a partire da un reparto d’attacco a dir poco eccellente: da Neymar a Cavani, da Mbappé e Di Maria. Il materiale umano a disposizione è di prim’ordine, ora va trovato l’amalgama per presentarsi in primavera con i gradi di una tra le grandi favorite per il successo finale. L’ultimo scalino che questo Psg da sogno è chiamato a superare.

LA STELLA: Mbappé – C’è l’imbarazzo della scelta per additare un giocatore del Psg come vera e propria stella della squadra, Neymar in testa. L’ultimo Mondiale ha però restituito ai transalpini un Mbappé non soltanto campione iridato con pieno merito, ma anche un giocatore forse definitivamente sbocciato a dispetto della giovanissima età. Più maturo, più consapevole dei propri eccezionali mezzi. E ancor più letale, soprattutto se lasciato libero di aumentare il passo in progressione in campo aperto…

L’ALLENATORE: Thomas Tuchel – Per riuscire dove, ad oggi, si è fallito, la dirigenza del Psg in estate ha deciso di affidarsi a Thomas Tuchel. Con l’obiettivo di mettergli in mano una rosa sensazionale e chiedergli in cambio quei successi internazionali che all’albo d’oro della storia recente del club ancora mancano. A dispetto di una giovane età e di una ancora albeggiante carriera, subito esplosa nell’aurea scia dell’affermazione mondiale di Klopp con il Borussia Dortmund…

Rosa Psg 2018-2019: i giocatori

PORTIERI – Areola, Buffon, Trapp

DIFENSORI – Dagba, Dani Alves, Georgen, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Meunier, N’Soki, Thiago Silva,

CENTROCAMPISTI – Bernede, Diarra, Lo Celso, Nkunku, Rabiot, Verratti,

ATTACCANTI – Bahebeck, Cavani, Di Maria, Diaby, Draxler, Jesé, Mbappé, Neymar, Weah

ALLENATORE: Thomas Tuchel