Formazione Uruguay 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct Oscar Tabarez

La squadra di Oscar Tabarez, apparsa in fase calante durante la kermesse brasiliana del 2014, non ha stravolto le sue file pur aggregando al suo arco frecce giovani e di livello assoluto, soprattutto in mezzo al campo. Perché se la difesa era una delle sicurezze della nazionale Celeste e così è rimasta, in mezzo al campo le aggiunte di Vecino, Bentancur, Nandez e Torreira assicurano equilibrio e qualità ad un reparto etichettato spesso come aggressivo ma poco propenso alla costruzione della manovra. Là davanti, oltre che al duo di assoluto livello come Cavani-Suarez, si potrà attingere da un Christian Stuani totalmente rinato a Girona e da un Maxi Gomez che a livello fisico e realizzativo non ha pagato lo scotto con la Liga spagnola e proverà a far valere le sue doti da centravanti puro.

Ct Uruguay: Oscar Tabarez

In panchina un assoluto maestro di questo sport. Oscar Tabarez che, a luglio scorso, ha shoccato il mondo del calcio: «Quello che ho è una neuropatia che attacca il sistema motorio, nient’altro…». Ora per camminare ha bisogno di una stampella e si appresta a vivere il suo ultimo Mondiale da ct. Tabarez ha perso, ma anche vinto. Non poco, e non solo trofei: l’Oscar è la Coppa America 2011 – che all’Uruguay mancava da 16 anni -, la svolta le semifinali in Sudafrica nel Mondiale 2010, finito al 4º posto. Ora l’avventura in Russia, per concludere al meglio una carriera stellare.

Formazione Uruguay 2018: i titolari ai Mondiali

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez, Pereira; Nandez, Vecino, Bentancur, Rodriguez; Suarez, Cavani. Commissario tecnico: Tabarez

Convocati Uruguay 2018: la rosa di Tabarez

Portieri: Muslera (Galatasaray), Silva (Vasco da Gama), Campana (Defensor Sporting)

Difensori: Godin (Atletico Madrid), Coates (Sporting Lisbona), Gimenez (Atletico Madrid), Pereira (Porto), Gaston Silva (Independiente), Caceres (Lazio), Varela (Penarol)

Centrocampisti: Nandez (Boca Juniors), Torreira (Sampdoria), Vecino (Inter), Valverde (Deportivo La Coruna), Bentancur (Juventus), Sanchez (Monterrey), De Arrascaeta (Cruzeiro), Laxalt (Genoa), Rodriguez (Penarol), Urretaviscaya (Monterrey), Lodeiro (Seattle Sounders), Ramirez (Sampdoria)

Attaccanti: Stuani (Girona), Gomez (Celta Vigo), Cavani (PSG), Suarez (Barcelona)

Commissario tecnico: Oscar Tabarez