Formazione Valencia 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste della Champions League

Riuscire a spuntarla su Siviglia e Villarreal, nella corsa alla Champions League, non era certo impresa semplice. Eppure il Valencia ci è riuscito, forte di un gioco spumeggiante e affascinante. Che ha messo in luce le qualità di Rodrigo, che ha toccato quota diciannove gol. E pure di Simone Zaza, migrato in estate in direzione Torino. In compenso, però, i pipistrelli si sono rafforzati pesantemente, soprattutto in zona gol: è arrivato Batshuayi, rilanciato definitivamente dopo l’avventura vissuta con la maglia del Borussia Dortmund. E anche Gameiro può rivelarsi una risorsa fondamentale anche in Champions League. In difesa è arrivato Piccini, gioiello ex Sporting Lisbona ora determinato a conquistare la maglia azzurra, mentre a centrocampo si riparte dalle stelle Cheryshev, in evidenza al Mondiale con la Russia, e Dani Parejo, punto fermo della squadra di Marcelino. Ora, però, arriva la prova più difficile: confermarsi nel grande palcoscenico del calcio europeo.

LA STELLA: Dani Parejo – In estate il Barcellona ha rischiato di soffiarlo al Valencia. E il motivo è facilmente rintracciabile nei numeri: assist e gol a volontà in campionato, che fanno di lui un centrocampista completo. Perfetto per un 4-3-3 come quello blaugrana. A 29 anni è arrivato il momento di spiccare il volo.

L’ALLENATORE: Marcelino – Dopo anni di gavetta si è conquistato un piccolo angolo di paradiso al Mestalla. L’Inter non ha mai nascosto un certo gradimento per lui, profilo ormai diventato internazionale. Ha fatto bene dovunque e ha un’occasione d’oro: farsi notare anche in Champions League.

Rosa Valencia 2018-2019 : i giocatori

PORTIERI – Jaume, Neto

DIFENSORI – Diakhaby, Gabriel Paulista, Garay, Gaya, Murillo, Piccini, Ruben Vezo, Toni Lato

CENTROCAMPISTI – Cheryshev, Coquelin, Dani Parejo, Kondogbia, Nacho Gil, Racic, Soler, Wass

ATTACCANTI – Batshuayi, Ferran Torres, Gameiro, Rodrigo, Santi Mina, Marcelino

ALLENATORE: Marcelino Garcia Toral