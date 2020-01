Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20: formazioni Milan Torino

Ecco gli schieramenti ufficiali di Milan-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020. Mazzarri conferma Belotti in attacco, tandem formato da Piatek e Rebic per Pioli.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek. All. Pioli

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulu, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Berengue, Belotti, Verdi. All. Mazzarri