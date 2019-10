Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la decima giornata di Serie A 2019/20: formazioni Parma Verona

Ecco gli schieramenti ufficiali di Parma-Hellas Verona, match valido per la decima giornata di Serie A 2019/2020. Tridente leggero per D’Aversa, con Gervinho, Kulusevski e Karamoh. Nel Verona giocano Stepinski e Salcedo in avanti, Veloso torna a centrocampo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Brugman, Barillà; Karamoh, Kulusevski, Gervinho.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Salcedo; Stepinski.