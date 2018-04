Dzeko più Schick, Roma a caccia dell’impresa con l’attacco pesante

Formazioni Roma-Barcellona, Di Francesco vuole l’all-in. In attacco giocheranno i due centravanti Edin Dzeko e Patrik Schick: le ultime

La Roma proverà l’impresa della vita contro il Barcellona. Sconfitta quattro a uno al Camp Nou, la formazione di Eusebio Di Francesco si presenterà con l’attacco pesante stasera nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Sarà un tridente mascherato quello della Roma, perché giocherà con un trequartista e due punte. Radja Nainggolan sembra essersi ripreso del tutto e lo ha dimostrato anche contro la Fiorentina in Serie A. Il belga giocherà dietro alle due punte e stazionerà tra le linee. In avanti, invece, Di Francesco ha optato per l’artiglieria pesante: Edin Dzeko e Patrik Schick saranno i titolari.

Niente Perotti e niente Under, sia l’argentino sia il turco andranno a sedersi in panchina. Gli esterni saranno Florenzi a destra e El Shaarawy a sinistra, in una sorta di 3-4-1-2 con Kolarov adattato a fare il terzo in difesa. L’attacco punterà sui corazzieri, si proverà ancora una volta l’esperimento con Dzeko e Schick, sebbene in questa circostanza il ceco possa agire da punta e non da esterno. Contro la Fiorentina, e in altre occasioni, Schick a destra ha demeritato e mostrato tutti i suoi limiti. Per cercare l’impresa quasi impossibile col Barcellona, Di Francesco pensa davvero all’all-in.