Messi torna a Roma, dove volò in cielo per vincere la Champions

Per Messi Roma non è una città come le altre: nella Capitale ha vinto una Champions League, segnando in Barcellona-Manchester United un gol di testa leggendario

Leo Messi stasera giocherà allo Stadio Olimpico contro la Roma nei quarti di finale di ritorno di Champions League. Il talento del Barcellona non segna nella capitale italiana da nove anni, ma l’ultima sua rete romana ha un sapore straordinario. Era la finale di Champions del 2008-09, il primo Barcellona di Pep Guardiola aveva appena eliminato il Chelsea in una semifinale sanguinosa e si apprestava a giocare l’ultimo atto contro il Manchester United. Sul risultato di uno a zero, dopo il gol di Eto’o, a venti dalla fine salì in cattedra proprio Messi con uno dei gol più incredibili della storia recente.

Su un cross dalla destra, Messi staccò di testa e infilò van der Sar con un colpo da ariete dell’area di rigore. Un gol quasi normale, se non fosse che Messi non arriva a 170 cm. Quella rete di testa è una delle più belle e più difficili nella carriera della Pulce, che saltò letteralmente in cielo per prendersi la seconda Champions in carriera, la prima da protagonista indiscusso. Il ricordo di Roma è ottimo, anche se da allora ha giocato un’altra volta all’Olimpico: era il settembre 2015, finì in parità e in quel caso il gol straordinario lo mise a segno Alessandro Florenzi.