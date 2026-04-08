Formazioni ufficiali Barcellona Atletico Madrid: le scelte di Flick e Simeone per il match di Champions League

Formazioni ufficiali Barcellona Atletico Madrid, le scelte di Flick e Simeone per il match, valido per l’andata dei quarti di Champions League

Torna la magia della Champions League e lo fa con una sfida che profuma di finale anticipata. Questa sera, mercoledì 8 aprile, i riflettori del grande calcio europeo si accendono sul duello stellare tra Barcellona e Atlético Madrid, valido per l’andata dei quarti di finale della massima competizione continentale. E’ atteso un confronto ad altissima intensità, carico di significati tecnici e psicologici. Il calcio d’inizio è fissato per le 21:00.

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Le scelte dei due allenatori: le formazioni ufficiali

A ridosso del fischio d’inizio, i due tecnici hanno sciolto ogni riserva tattica. Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di Barcellona Atletico Madrid scelte rispettivamente da Flick e Simeone

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Cubarsì, Gerard Martin, Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford, Lewandowski. All. Flick

ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Koke, Marcos Llorente; Giuliano Simeone, Griezmann, Lookman; Julian Alvarez. All. Diego Simeone

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