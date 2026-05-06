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Formazioni ufficiali Bayern Monaco PSG, le scelte di Kompany e Luis Enrique per il match di Champions League

Published

6 giorni ago

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dembele

Formazioni ufficiali Bayern Monaco PSG, le scelte di Kompany e Luis Enrique per il match, valido per la semifinale di Champions League

La Champions riaccende le luci e lo fa con una sfida che ha tutto il sapore di una finale anticipata. Questa sera, mercoledì 6 maggio, il calcio europeo vede l’atteso confronto tra Bayern MonacoPSG, valido per per la semifinale di ritorno. Un duello ad altissima quota, carico di tensione e qualità, che promette spettacolo.

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Le scelte dei due allenatori: le formazioni ufficiali

A ridosso del fischio d’inizio, i due tecnici hanno sciolto ogni riserva tattica. Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di Bayern MonacoPSG, scelte rispettivamente da Kompany e Luis Enrique.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. Allenatore: Kompany

PSG (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

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