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Formazioni ufficiali Bayern Monaco PSG, le scelte di Kompany e Luis Enrique per il match di Champions League
Formazioni ufficiali Bayern Monaco PSG, le scelte di Kompany e Luis Enrique per il match, valido per la semifinale di Champions League
La Champions riaccende le luci e lo fa con una sfida che ha tutto il sapore di una finale anticipata. Questa sera, mercoledì 6 maggio, il calcio europeo vede l’atteso confronto tra Bayern Monaco –PSG, valido per per la semifinale di ritorno. Un duello ad altissima quota, carico di tensione e qualità, che promette spettacolo.
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Le scelte dei due allenatori: le formazioni ufficiali
A ridosso del fischio d’inizio, i due tecnici hanno sciolto ogni riserva tattica. Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di Bayern Monaco–PSG, scelte rispettivamente da Kompany e Luis Enrique.
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. Allenatore: Kompany
PSG (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique
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