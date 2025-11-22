 Formazioni ufficiali Cagliari Genoa: le scelte dei due allenatori per la sfida delle 15 di Serie A
de rossi genoa

Formazioni ufficiali Cagliari Genoa, le scelte dei due allenatori per il match dell’Unipol Domus delle 15: tutti i dettagli

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Cagliari Genoa. Il match dell’Unipol Domus in campo alle 15 è valido per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026.

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa,Luperto, Mina; Palestra, Prati, Deiola, Folorunsho, Felici; Esposito, Borrelli. Allenatore: Pisacane.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Thorsby, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

