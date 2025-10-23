Formazioni Ufficiali FCSB Bologna: le scelte per la sfida europea di Europa League - Calcio News 24

Formazioni Ufficiali FCSB Bologna: ecco gli schieramenti attuali dei rossoblu

È tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di Europa League tra FCSB e Bologna. Dopo la convincente vittoria in campionato contro il Cagliari, la squadra rossoblù è pronta a tuffarsi nuovamente nell’avventura europea con l’obiettivo di conquistare i primi tre punti nel girone.

Il match, che si disputerà allo Stadionul Steaua di Bucarest con fischio d’inizio alle 18:45, vedrà in panchina Daniel Niccolini, vice di Vincenzo Italiano, costretto ad assentarsi per motivi di salute dopo il recente ricovero per una polmonite. Sarà quindi Niccolini a guidare la squadra in una trasferta delicata contro un avversario esperto come l’FCSB, formazione storica del calcio rumeno.

Formazioni Ufficiali FCSB Bologna

FCSB (4-2-3-1): Tarnovanu; Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic; Alhasson, Sut; Miculescu, Olaru, Cisotti; Thiam.

Allenatore: Charalambous.

A disposizione: Udrea, Zima, Graovac, Alibec, Birligea, Tanase, Kiki, Politic, Popescu.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga.

Allenatore: Niccolini.

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Holm, Pobega, Castro, Bernardeschi, Casale, Ferguson, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian.

Il Bologna si presenta con un undici equilibrato e ambizioso. Niccolini conferma il 4-2-3-1, con Orsolini e Rowe sugli esterni a supporto di Dallinga, preferito ancora una volta come riferimento offensivo. In mezzo al campo ci sarà la coppia Freuler–Moro, garanzia di equilibrio e dinamismo, mentre in difesa rientra Lucumí accanto al giovane Heggem, con Skorupski tra i pali.

Sul fronte opposto, l’FCSB di Charalambous risponde con lo stesso modulo, puntando sulla qualità di Olaru e Cisotti alle spalle di Thiam, unica punta. I padroni di casa cercano un successo importante per consolidare la propria posizione nel girone, mentre i rossoblù inseguono il primo trionfo europeo della stagione.

Le Formazioni Ufficiali FCSB Bologna confermano dunque le attese della vigilia: sarà una gara intensa, giocata a ritmi alti, in cui entrambe le squadre cercheranno di imporre il proprio gioco per conquistare punti preziosi nel cammino europeo.

