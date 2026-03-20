Formazioni ufficiali Genoa Udinese: le scelte di De Rossi e Runjaic per il match di Serie A, valido per la 30ª giornata 2025/26

Il venerdì della 30esima giornata di Serie A si chiude sotto i riflettori dello stadio Ferraris di Genova con un match cruciale per le sorti del torneo. Alle ore 20:45, Genoa e Udinese incroceranno i tacchetti in una sfida che si preannuncia vibrante, tra due formazioni a caccia di punti fondamentali per i rispettivi obiettivi stagionali.

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Le due compagini approdano a questa delicata partita serale con stati d’animo diametralmente opposti. I padroni di casa si presentano alla sfida con grande entusiasmo e consapevolezza nei propri mezzi, galvanizzati dalla bella vittoria contro il Verona della scorsa settimana. Di contro, la compagine friulana è chiamata a una pronta reazione d’orgoglio: gli ospiti invece arrivano dalla sconfitta in casa contro la Juventus di Luciano Spalletti e necessitano di un risultato positivo per muovere la classifica e ritrovare serenità.

Le scelte tattiche: le mosse di De Rossi e le sorprese di Runjaić

Al momento della consegna delle distinte, sono emerse diverse novità in campo stasera a partire dai rossoblù. Mister Daniele De Rossi ha deciso di variare l’assetto offensivo per non dare punti di riferimento alla retroguardia avversaria: Messias e Vitinha vincono i ballottaggi su Baldanzi ed Ekhator e ottengono un posto da titolari dal primo minuto per innescare l’attacco. Inoltre, sulle corsie esterne, De Rossi decide di far partire dal 1′ anche Norton-Cuffy.

Sulla sponda bianconera si registrano tante conferme invece per Runjaić, che punta fortemente sull’ossatura base della sua squadra, che però sorprende con il rientro in difesa di Solet. Questo fondamentale innesto nel pacchetto arretrato permette un importante riassetto tattico, con Ehizibue che riprende il suo posto largo a destra a centrocampo, garantendo maggiore spinta propulsiva sulla fascia per servire le punte Zaniolo e Davis.

Le formazioni ufficiali del match

Ecco di seguito gli schieramenti definitivi scelti dai due tecnici per l’anticipo di Marassi:

LE FORMAZIONI UFFICIALI – GENOA: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Ellertson; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi.

Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Ellertson; Vitinha, Colombo. Daniele De Rossi. UDINESE: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaić.