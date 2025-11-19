Formazioni ufficiali Hacken Inter Women, le scelte dei tecnici per il ritorno degli ottavi di finali di Women’s Europa Cup. Le nerazzurre devono rimontare l’1-0 dell’andata

Oggi, alle 18:30, l’Inter scenderà in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Women’s Europa Cup con l’obiettivo di ribaltare la sconfitta per 1-0 subita in Svezia e conquistare il passaggio del turno. Un impegno importante, che vedrà però il tecnico Gianpiero Piovani affrontare una situazione di emergenza con soli 5 calciatori di movimento a disposizione in panchina. In avanti, il tridente sarà composto da Glionna, Vilhjálmsdóttir e la punta centrale Wullaert, mentre a centrocampo Santi agirà come vertice basso con Magull e Csiszar ai suoi fianchi. In difesa, Bowen sarà schierata come terzina destra.

Queste le formazioni ufficiali:

Inter (4-3-3): Runarsdottir; Bowen, Milinkovic, Ivana Andres, Merlo; Csiszar, Santi, Magull; Vilhjálmsdóttir , Wullaert, Glionna. A disposizione: Piazza, Belli, Pleidrup, Van Dijk, Tomasevic, Bartoli, Consolini. Allenatore Gianpiero Piovani

Hacken (4-2-3-1): Falk; Bergstrom, Sandbech, Luik, Wijk; Wickenheiser, Sanvig; Tindell, Anvegard, Jusu Bah; Schroder. A disposizione: Birkisdottir, Karlsson, Ostlund, Byrnak, Nilden, Selerud, Chinzimu, Lowing, Akgun, Nystrom, Staaf, Sampaio. Allenatore Mak Lind

LEGGI ANCHE – Convocate Italia femminile, le scelte del ct Soncin