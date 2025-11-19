 Formazioni ufficiali Hacken Inter Women, le scelte
Inter News

Formazioni ufficiali Hacken Inter Women, le scelte dei tecnici per il ritorno degli ottavi di finali di Women’s Europa Cup

Formazioni ufficiali Hacken Inter Women, le scelte dei tecnici per il ritorno degli ottavi di finali di Women’s Europa Cup. Le nerazzurre devono rimontare l’1-0 dell’andata

Oggi, alle 18:30, l’Inter scenderà in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Women’s Europa Cup con l’obiettivo di ribaltare la sconfitta per 1-0 subita in Svezia e conquistare il passaggio del turno. Un impegno importante, che vedrà però il tecnico Gianpiero Piovani affrontare una situazione di emergenza con soli 5 calciatori di movimento a disposizione in panchina. In avanti, il tridente sarà composto da Glionna, Vilhjálmsdóttir e la punta centrale Wullaert, mentre a centrocampo Santi agirà come vertice basso con Magull e Csiszar ai suoi fianchi. In difesa, Bowen sarà schierata come terzina destra.

Queste le formazioni ufficiali:

Inter (4-3-3): Runarsdottir; Bowen, Milinkovic, Ivana Andres, Merlo; Csiszar, Santi, Magull; Vilhjálmsdóttir , Wullaert, Glionna. A disposizione: Piazza, Belli, Pleidrup, Van Dijk, Tomasevic, Bartoli, Consolini. Allenatore Gianpiero Piovani

Hacken (4-2-3-1): Falk; Bergstrom, Sandbech, Luik, Wijk; Wickenheiser, Sanvig; Tindell, Anvegard, Jusu Bah; Schroder. A disposizione: Birkisdottir, Karlsson, Ostlund, Byrnak, Nilden, Selerud, Chinzimu, Lowing, Akgun, Nystrom, Staaf, Sampaio. Allenatore Mak Lind

LEGGI ANCHE – Convocate Italia femminile, le scelte del ct Soncin

